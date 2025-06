Comlurb prepara planejamento especial de limpeza para shows na Praia de Ipanema – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As equipes vão fazer os serviços de varrição, coleta e remoção de resíduos – Divulgação

A Comlurb preparou um planejamento especial de limpeza para os dois shows que serão realizados na Praia de Ipanema, na altura do Posto 10, no fim de semana. Serão 30 garis e 5 agentes de limpeza urbana em cada dia. A Companhia vai disponibilizar 100 contêineres de 240 litros exclusivamente para o descarte correto dos frequentadores do evento.

As equipes vão fazer os serviços de varrição, coleta e remoção de resíduos. Entre veículos e equipamentos, a Comlurb vai atuar com uma varredeira de grande porte, uma varredeira de médio porte e uma minivarredeira, ambas para limpeza na ciclovia, um trator de limpeza de praia, uma mini máquina de peneiramento de areia e um caminhão compactador. A limpeza hidráulica será feita com uma pipa d’água e uma van motobomba, com água de reuso, sabão e essência de eucalipto.