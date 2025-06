Cápsula do Tempo do Cephas revela histórias e sonhos

Posted on

Representantes das Secretarias de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro) e de Infraestrutura (Seinfra), além da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), participaram, na manhã desta segunda-feira (10), de uma reunião sobre a situação do muro do Mosteiro de São Bento, no Centro Histórico, que ruiu em parte em decorrência da […]