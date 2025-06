Bonito celebra o Meio Ambiente com educação e contato com a natureza – Prefeitura Municipal de Bonito

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, Bonito promoveu uma série de ações educativas voltadas à conscientização ambiental de jovens e visitantes. As atividades foram realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com o Instituto Mirim Ambiental, o Bioparque de Bonito e a SEMEC.

Na manhã desta quinta-feira, alunos em visita à cidade participaram de uma atividade educativa na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), como parte de um roteiro que inclui os principais atrativos turísticos do município. Acompanhados por técnicos da estação, colaboradores da SEMA e seus responsáveis, os estudantes conheceram de perto o funcionamento da ETE e refletiram sobre a importância do tratamento de esgoto para a saúde pública e para a preservação dos rios da região.

“Bonito é referência em turismo sustentável, e é fundamental que todos, inclusive os visitantes, compreendam os bastidores dessa conservação”, destacou um dos representantes da Secretaria. A ação reforça o papel de cada cidadão na preservação ambiental e destaca o esforço do município em integrar turistas às boas práticas locais.

As atividades educativas também envolveram alunos do município. No Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumuleiro, 30 estudantes e três professoras participaram de uma manhã de aprendizado em contato direto com a natureza. Eles conheceram o processo de produção de mudas, aprenderam sobre compostagem e receberam mudas frutíferas ao final da visita, incentivando o plantio e o cuidado com o meio ambiente.

Já os jovens do Instituto Mirim Ambiental visitaram o Biopark de Bonito, um zoológico que abriga animais resgatados que não podem ser reintroduzidos na natureza. A visita, parte do Programa de Educação Ambiental, abordou temas como preservação da água, combate às queimadas, proteção da fauna e flora e destinação correta de resíduos sólidos.

Com essas ações, Bonito reafirma seu compromisso com a educação ambiental e com a formação de cidadãos conscientes. Ao proporcionar vivências práticas e reflexivas, o município investe na construção de um futuro mais sustentável, alinhando preservação e turismo responsável.