Anhanguera e Univap reforçam vacinação contra a gripe

Secretaria de Saúde

Colaborou o estagiário Vítor Burgatti

Quando o assunto é proteger a saúde das pessoas, a união de esforços pode alcançar grandes resultados. Por isso, a Prefeitura de São José dos Campos segue empenhada em aumentar a cobertura vacinal contra a gripe e, em parceria com instituições de ensino superior, irá levar novos postos para aplicação da vacina em diferentes pontos da cidade.

Neste sábado (7), a Anhanguera realiza o “Dia da Comunidade”, com diversas atividades gratuitas promovidas pela faculdade. A ação acontece das 9h às 12h na sede, localizada na Avenida João Batista de Souza Soares, 4121, região sul.

Quem comparecer ao evento, poderá aproveitar a oportunidade para se imunizar contra a influenza. A iniciativa facilita o acesso às doses, especialmente para quem tem dificuldade em comparecer às unidades durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos.

A programação contará ainda com a presença da tradicional Rua de Lazer da Prefeitura, oferecendo brincadeiras para toda a família.

Novo local de vacinação

Durante a próxima semana, o campus Urbanova da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) vai disponibilizar um novo ponto de vacinação contra a gripe.

A aplicação dos imunizantes será feita pelos estudantes do curso de enfermagem, acompanhados pelos respectivos preceptores, na segunda (9), terça (10), quinta (12) e sexta-feira (13), em dois horários: das 8h30 às 11h30 e 19h30 às 22h.

O endereço da universidade é Avenida Shishima Hifumi, 2911, região oeste. Os interessados devem procurar o bloco 7, que estará devidamente identificado para facilitar a localização.

Campanha

A campanha contra a gripe, ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, prossegue de segunda a sexta-feira com todas as 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve e as 5 Unidades Avançadas abertas para imunização, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade. Consulte os endereços, horários de funcionamento e telefones de cada unidade no site da Prefeitura.

Para que a população tenha mais praticidade, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, serviço digital onde os munícipes podem conferir as 20 UBSs Resolve com atendimento mais ágil naquele momento. Além deste ranking, o tempo médio de qualquer UBS da cidade pode ser consultado pelo telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

O Colégio Tableau (Rua Claudino Pinto, 85-93, Centro) também segue aberto para vacinação no período noturno, das 19h às 21h30, para maiores de 18 anos.

Até esta sexta-feira (6), 148.165 indivíduos já foram vacinados.

Em 2025, a vacina contra o vírus influenza foi incorporada ao Calendário Básico de Vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS).

A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença. Além de tomar a vacina, é preciso tomar outros cuidados, como:

Higienização frequente das mãos e objetos

Manter o ambiente arejado

⁠Beber bastante água e manter-se hidratado

Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes

Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos



