Agência Minas Gerais | Governo de Minas convoca 227 aprovados no concurso para Agente de Segurança Socioeducativo

A publicação da nomeação de 227 candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital 01/2022 para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6/6/). Os convocados têm até o dia 23/7 para tomar posse, mas deverão comparecer à audiência pública de posse marcada para o dia 27/6, no Auditório JK da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

O Governo de Minas fará novas nomeações dentro do período da validade do concurso, de acordo com as necessidades do sistema socioeducativo e as condições administrativas. As informações sobre a posse, documentos e demais providências estão disponíveis neste link.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, a nomeação confirma o compromisso do Governo de Minas com a valorização dos profissionais e com a segurança pública. “Essa convocação era aguardada e se concretiza agora, se somando a outros importantes investimentos feitos no Sistema Socioeducativo mineiro”, afirma.

Entre 2021 e o presente momento, o atendimento oferecido por meio da gestão direta aos jovens com medida socioeducativa teve aumento de 19% no acesso ao ensino, de 8% no oferecimento de oficinas, de 7% no acesso ao esporte e lazer e de 18% na profissionalização de jovens que cumprem medida socioeducativa em unidades mineiras. Além disso, 59 novos veículos foram disponibilizados pelo estado ao sistema.