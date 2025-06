Agência Minas Gerais | Compromisso com energia limpa e força fotovoltaica em Minas é reconhecido em Fórum Nacional de Sustentabilidade

Relacionadas



O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (6/6), da quarta edição do evento Fórum Esfera Brasil, que reúne líderes empresariais, especialistas e representantes do poder público, no Guarujá (SP), para debater temas ligados a infraestrutura, sustentabilidade, economia e desenvolvimento, a curto e médio prazo, do Brasil.

Durante o painel “Potências regionais, desafios nacionais”, ele ressaltou a atuação do Governo de Minas para obter avanços e crescimento da energia fotovoltaica no estado.

Ao lado dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do Pará, Helder Barbalho, Zema apresentou o modelo utilizado para fazer com que o estado seja, hoje, o principal em fornecimento de energia limpa do Brasil, produzindo 12 gigawatts (GW) de potência fiscalizada.

























Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), atualmente o estado possui 7,22 GW em geração centralizada e 4,78 GW em geração distribuída. Toda essa potência fotovoltaica mineira corresponde a 85% da capacidade da Usina Hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo.

“O sucesso é tão grande que nós já não temos mais localidades disponíveis para a construção de novas usinas na maior parte do estado. Isso é fruto de um governo que preza pela energia limpa e por quem produz e gera emprego”, completou o governador de Minas Gerais.

Esfera Brasil

A Esfera Brasil é uma organização criada para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o Brasil, independente e apartidário, que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva. O objetivo da organização é gerar debates que permitam a construção de um país melhor por meio da promoção de diálogo entre empresas, governos e instituições para busca de soluções viáveis para as principais barreiras de desenvolvimento do país.