1ª Reunião do Núcleo Gestor

Posted on

O MS Ao Vivo deste mês celebrará o Mês da Consciência Negra com show especial de Dudu Nobre. Em homenagem ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, o evento ocorrerá no dia 24, a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, com entrada […]