Posted on

Estudantes e escolas da Rede Pública de Ensino já podem se organizar para participarem do projeto Estudantes no Controle e praticarem não somente a auditoria cívica, mas também concorrerem aos prêmios. O DOE (Diário Oficial do Estado) publicou sexta-feira (8) a Resolução Conjunta CGE/SED n. 6 que trata do regulamento do projeto. A parceria entre […]