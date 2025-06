Ubatuba tem agenda de oportunidades para empreendedores – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Neste mês de junho, empreendedores de Ubatuba têm diversas oportunidades para ampliar seus negócios, acessar capacitações e fortalecer redes de contato. As ações incluem eventos presenciais e formações gratuitas, voltadas tanto para quem deseja começar quanto para quem busca aprimorar sua atuação no mercado.

No dia 6 de junho, a Associação Comercial e Industrial de Ubatuba (ACIU) realiza mais uma edição do Café Empresarial, das 9h às 11h, na sede da entidade. O encontro terá como tema o uso da inteligência artificial para aumento de faturamento em pequenos negócios. Participam Rafael de Souza, consultor do Sebrae-SP, e Fábio Kafka, fundador da agência Pixelz. A atividade é gratuita e aberta a empresários, gestores e profissionais interessados, com vagas limitadas.

Já no dia 7 de junho, acontece a 5ª Feira de Empreendedorismo Solidário e Popular (FEPSI), a partir das 17h, na sede do Gaiato, que fica na rua da Cascata, nº 200, Ipiranguinha. A feira integra a programação da Festa Junina do Gaiato e reúne produtores, prestadores de serviços, artesãos e artistas, com foco na comercialização de produtos locais e fortalecimento de ações coletivas. A entrada é gratuita.

O Sebrae-SP também oferece, ao longo do mês, uma série de capacitações gratuitas. Nos dias 16, 17 e 18 de junho, serão realizadas oficinas do programa KIT Empreenda, que abordam temas como formalização, gestão e acesso a crédito. Além disso, o curso “Simplifique seu Negócio” está com turmas abertas em três datas diferentes e, no dia 10 de junho, ocorre um videocast sobre o programa “Crie Audiovisual”, destinado a quem deseja atuar ou ampliar sua presença no mercado de produção de conteúdo.

Todas essas ações visam fortalecer os pequenos negócios, promover acesso a conhecimento prático e ampliar os espaços de geração de renda na cidade.