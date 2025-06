Ubatuba anuncia obras de saneamento que beneficiarão mais de 300 mil pessoas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta sexta-feira, 6, Prefeitura de Ubatuba, juntamente com a Sabesp, inauguraram a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Itaguá, que passa a operar com capacidade de 350 litros por segundo, um aumento de 20% em relação ao volume anterior. A estação atende o Itaguá e bairros do entorno.

Durante o evento, foi anunciado um pacote de obras de saneamento básico com investimento total de quase R$ 600 milhões até 2029. Serão beneficiadas mais de 300 mil pessoas, entre moradores e turistas, em mais de 20 bairros.

Outras três novas ETEs estão em construção: Maranduba (42 l/s), Perequê-Mirim (25 l/s) e Itamambuca (15 l/s). No total, serão 14 obras em andamento, que incluem a instalação de 128 km de redes coletoras, 45 estações elevatórias, 17 mil novas ligações domiciliares e três novas estações de tratamento, atendendo diretamente mais de 191 mil pessoas.

Na área de abastecimento de água, as melhorias devem alcançar mais de 117 mil pessoas, com a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Carolina, que terá aumento de 20% na capacidade de produção (de 500 para 600 litros por segundo). Também serão construídos dois novos reservatórios nos bairros Lázaro e Toninhas, com capacidade total de 5 milhões de litros de água tratada. As ações incluem ainda 12 km de redes de distribuição e 3 mil novas ligações domiciliares.

“Houve um grande empenho da nossa parte na assinatura do novo marco de saneamento. Fomos colocando prazos e datas para a Sabesp e, agora, estamos vendo o resultado: investimento por toda a cidade, de norte a sul. Maranduba está recebendo investimento de tratamento de esgoto; o Perequê-Mirim, um novo reservatório de água; e Itamambuca e Perequê-Açu terão esgoto bombeado por meio da elevatória Tamoios. Essas obras estruturantes são fundamentais para a cidade”, afirmou a prefeita Flavia Pascoal.

As obras fazem parte dos programas Onda Limpa (esgoto) e Água no Litoral Norte, conduzidos pela Sabesp, que visam antecipar as metas do Marco Legal do Saneamento de 2033 para 2029.