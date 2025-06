Seminário reforça importância de ações conjuntas contra drogas

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Ampliação das informações, da conscientização e da prevenção, incremento das ações integradas de enfrentamento e engajamento cada vez maior da sociedade.

Estas iniciativas foram destacadas e reforçadas durante o seminário de prevenção às drogas “Quem Aprende Não Depende”, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos nesta sexta-feira no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte.

O evento promovido pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão teve 200 inscritos e contou com a parceria do Comad (Conselho Municipal de Atenção às Drogas) e do Ceapad (Centro de Apoio e Prevenção de Álcool e outras Drogas).

Uma das quatro palestrantes do seminário, a doutora Sandra Marques, coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em São Paulo, destacou a importação do conhecimento e das ações integradas.

“Comunicação e informação representam tudo na prevenção às drogas. Este seminário é muito importante para divulgar as ações intersetoriais. Políticas públicas de prevenção e enfrentamento ás drogas se fazem de forma integrada”, disse Sandra.

“A Prefeitura de São José está de parabéns pelo trabalho intersecretariais e pelas ações integradas com as forças de segurança. Isto faz muita diferença”, completou.

A doutora Sandra Marques destacou o trabalho integrado em São José \ Foto: PMSJC

Aprovação popular

Munícipes que participaram do evento elogiaram a iniciativa da Prefeitura de ampliar as ações de prevenção e enfrentamento às drogas.

“É muito importante que este tema das drogas esteja sempre no foco das atenções, debates e ações. Quanto mais informações, maior a chance de prevenir o uso de drogas”, afirmou o arquiteto Luciano Novellino, que tem 46 anos e mora na Cidade Morumbi, na região sul.

Prevenção

Durante três horas e meia, foram discutidas estratégias de prevenção e enfrentamento às drogas, ampliando o conhecimento sobre os males que causam e como evitá-las.

Além da participação da coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em São Paulo, o evento teve outras três palestras ministradas por especialistas.

São eles:

• Diego Mantovaneli do Monte, coordenador-geral de Articulação e Projetos Estratégicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

• Grazi Santoro, terapeuta em Dependência Química, especialista em Saúde da Mulher e idealizadora, cofundadora e presidente da Associação Alcoolismo Feminino.

• Sherydan Luiza de Oliveira, ssistente social, palestrante e especialista em Políticas Públicas sobre Drogas.

Blitze educativas

Em outra frente de atuação, a Prefeitura iniciará, nesta segunda-feira (9), blitze educativas com a entrega de folders e panfletos na entrada e saída de alunos de escolas municipais da cidade.

Os materiais de conscientização serão distribuídos para os pais e responsáveis dos alunos nas portas das escolas, das 12h às 13h. A ação prosseguirá até a próxima sexta-feira (13).

O trabalho será executado por equipes da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio da Assessoria de Políticas sobre Drogas, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) da Secretaria de Proteção ao Cidadão, das equipes de rondas sociais e de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana.

A força-tarefa também tem a participação de integrantes do programa São José Unida, com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Federal.

Atenção às drogas

A Prefeitura mantém, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Assessoria de Políticas Sobre Drogas, com ações, atividades e eventos ao longo de todo o ano, com destaque para palestras e rodas de conversa em escolas, distribuição de panfletos em locais de grande aglomeração de pessoas e caminhadas contra as drogas.

O Programa sobre Drogas é articulado em parceria com os governos do Estado e federal e com os poderes Legislativo e Judiciário, contando com a participação também das entidades da sociedade civil organizada.

Os objetivos são articular a política sobre drogas no município; assessorar e acompanhar a implantação e execução dos programas referentes à dependência química; organizar as iniciativas para o funcionamento em rede; e oferecer ao cidadão joseense uma ampla cobertura de serviços, desde a prevenção até o tratamento dos dependentes químicos e seus familiares.

As secretarias municipais, dentro de suas áreas de atuação, também desenvolvem ações relacionadas à prevenção e enfrentamento às drogas.

São José possui, ainda, o Conselho Municipal de Atenção às Drogas, com membros da Prefeitura e de outras instituições.

O conselho é atuante e contribui com as ações desenvolvidas pela Prefeitura.

São José Unida

Criado pela Prefeitura em 2017 e instituído pela lei 10.311, de 23 de abril de 2021, o programa São José Unida tem como objetivo prevenir crimes e reduzir os índices em toda a cidade.

Promove a integração entre diversas instituições de segurança, incluindo a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DFPM (Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais), Secretaria de Mobilidade Urbana e Detran-SP.

No CSI, as forças de segurança atuam de forma integrada, monitorando a cidade por meio de mais de 1.200 câmeras e 340 portais eletrônicos com tecnologia OCR. Diariamente, mais de 250 mil veículos são monitorados, totalizando mais de 3 milhões de placas lidas. O trabalho resultou no atendimento de mais de 3.200 ocorrências.

A previsão é que ainda este ano, o número de câmeras seja ampliado para 1.691, reforçando o compromisso com a segurança da população.



