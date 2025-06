Semana do Meio Ambiente do IFSP recebe CEO da Starup Fabula  – IFSP

Palestra acontece na sexta, dia 6, às 9h30; programação segue até às 17h

A Semana do Meio Ambiente do IFSP, parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o Campus Pirituba, recebe dentro da sua programação uma palestra com o CEO da startup japonesa Fabula, Kota Machida. A Fabula cria novos materias a partir de resíduos alimentares, como o tijolo sustentável. A palestra será realizada a partir das 9h30 com transmissão pelo canal oficial do IFSP no YouTube.

A programação em alusão ao Dia do Meio Ambiente foi iniciada na tarde desta quinta-feira, com as seguintes atividades:

11h – ESG e resíduos

Palestrante: Patrícia Peres – gerente de Sustentabilidade da BYD

14h – Cinedebate: “Koyaanisqatsi”: uma humanidade em desequilíbrio no século XXI

Mediador: José Gonçales Junior – geógrafo e ambientalista

17h – Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos

Palestrante: Adriana Antunes Lopes – docente no Campus São Carlos do IFSP

19h30 – Ong O Pipa

Palestrante: Daniel Mariano de Almeida – membro da Ong

Veja todas as palestras no canal do Campus Pirituba no YouTube.

Sexta-feira

9h30 – Tecnologia para a criação de novos materiais a partir de resíduos alimentares

Palestrante: Kota Machida – CEO da Fabula

10h30 – Oficinas de Compostagem (presencial)

13h – O custo socioambiental da Inteligência Artificial e Computação em Nuvem

Palestrantes: estudantes do curso Técnico de Redes de Computadores integrado ao ensino médio do Campus Pirituba do IFSP

14h – Preservação do Meio Ambiente – o caso do Aeroporto Internacional de Viracopos

Palestrante: Osmar Laranjeiras – Infraero

16h – Encerramento

Toda a programação de sexta-feira será transmitida pelo canal do Campus Pirituba no YouTube.