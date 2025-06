Secretaria da Mulher, em parceria com outras secretarias, realiza grande encontro voltado ao empreendedorismo feminino – Agência de Notícias

A Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), realiza um grande encontro sobre empreendedorismo no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, no Alto da Boa Vista, no dia 23 de junho. Trata-se do “Empreenda Brasil – Rota do Empreendedorismo”, que dará foco à economia criativa, beleza e arte.

O evento será direcionado principalmente às mulheres, com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino e impulsionar a economia em nossa região. Terá como destaque as participações da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato; da secretária da Mulher, Rosângela Perecini; e da cofundadora do Empreenda Brasil, Fernanda Torres. Também será uma oportunidade única para networking e aprendizado.

Além das palestras haverá exposição de empresas parceiras selecionadas através de edital. A participação é totalmente gratuita e a programação acontece no período das 9h às 13h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: tinyurl.com/primeiro-lote-empreenda-brasil.

Serviço:

Empreenda Brasil – Rota do Empreendedorismo

Data: 23/06

Horário: 09h Às 13h30

Local : Teatro Municipal de Sorocaba

Av. Carlos Reinaldo Mendes, s/n – Alto da Boa Vista

Inscrições para cooperantes: 03 a 10/06

Inscrições para ouvintes: 03 a 18/06