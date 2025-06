Secretaria da Mulher abre inscrições para mães atípicas interessadas em participar da ação Mulher em Foco – Dia de Beleza

Foto: Rose Campos (Secom)/Arquivo

A edição especial desse evento acontece no dia 30 de junho, das 9h às 12h, e as inscrições podem ser feitas no período de 9 a 13 de junho

Em junho a Secretaria da Mulher (Semul) está preparando mais um encontro do “Mulher em Foco” – Dia de Beleza, em edição especial, para homenagear as mães atípicas. Será no dia 30 de junho, uma segunda-feira, no período das 9h às 12h, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, no Jardim Dois Corações. As interessadas em participar poderão se inscrever entre os dias 9 e 13 de junho, pelo link (link).

As mães atípicas sabem dos múltiplos desafios que precisam superar e as sobrecarregam no dia a dia. Por isso, proporcionar um dia diferente, de muito acolhimento, cuidados e beleza, é uma forma de retribuir todo o carinho que dedicam a seus filhos. Elas são as convidadas do mês.

As vagas são limitadas e estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (9). Durante o encontro, além de serem recebidas com um lanche e poderem passar por sessões de cabelo e maquiagem, têm a oportunidade de expandir seus contatos sociais.

A ação está alinhada com os princípios da Secretaria, que atua de forma intersetorial com foco no acolhimento, escuta ativa e na promoção de práticas transformadoras, voltadas à valorização e ao protagonismo da mulher.

Serviço:

“Mulher em Foco” – Dia de Beleza

Dia 30 de junho, às 9h

Local: Jardim Botânio “Irmãos Villas-Bôas” – R. Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações

Inscrições pelo link:

Grátis