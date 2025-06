São José Rugby visita Jacareí em confronto de invictos

Lucas Lemes





Neste sábado, 7 de junho, às 14h, o São José Rugby encara o Jacareí no Campo do Balneário, em duelo válido pelo triangular da segunda fase do Campeonato Paulista Masculino de Rugby XV. O clássico regional reúne duas equipes invictas na temporada e será decisivo na definição dos confrontos das semifinais do Estadual.

O São José chega embalado após cinco vitórias em cinco jogos na temporada. Pelo Estadual, os joseenses superaram Ilhabela (52 a 3), SPAC (27 a 25) e Engenharia & Leões (52 a 5), este último no CT Ange Guimerá, já pelo triangular da segunda fase do Campeonato Paulista.

Do outro lado, o Jacareí também ostenta um bom retrospecto. A equipe venceu os cinco jogos disputados no ano, sendo três pelo Paulista: 66 a 7 contra os Tornados, 19 a 3 sobre o Pasteur e um 78 a 0 diante do Engenharia & Leões, fora de casa.

Final do Paulista F15: São José disputa título

No domingo, 8 de junho, às 10h, a equipe F15 do São José Rugby disputa a final do Campeonato Paulista de Rugby XV da categoria contra Ilhabela, fora de casa, no Campo do Portinho. As joseenses chegam confiantes após a vitória no último encontro entre as equipes, quando superaram Ilhabela por 24 a 19 na Etapa de Guarulhos.

