Região norte recebe primeiras oficinas do Fundac Itinerante – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 3, a Escola Municipal Iberê Ananias Pimentel foi palco do início do programa Fundac Itinerante, que ao longo deste mês levará, todas as terças-feiras, oficinas voltadas a crianças e adolescentes da própria escola.

O programa é uma iniciativa da Fundac (Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba) e tem como objetivo percorrer comunidades de todas as regiões do município, promovendo atividades culturais e educativas. Um dos destaques é a prática da capoeira, conduzida pelo Mestre Cláudio, com o apoio da equipe multidisciplinar da Fundação.

A assessora de projetos, Raniere Nogueira, destacou a importância da iniciativa:

“Esse programa vai alcançar muitas comunidades, principalmente os bairros mais afastados do centro, contribuindo para o desenvolvimento integral de cada criança e adolescente envolvido.”

A ação marca o início de um cronograma que contemplará diversas localidades, reforçando o compromisso da Fundac com o bem-estar e o desenvolvimento de crianças e adolescentes em Ubatuba.