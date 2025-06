Prefeitura realiza segunda edição da Operação “Via Limpa” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba realizou mais uma edição da Operação “Via Limpa” na manhã desta quinta-feira, 5. Esta foi a segunda etapa da ação que é voltada à fiscalização e retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e acontece por meio de uma parceria entre a Diretoria de Trânsito e a Guarda Civil Municipal (GCM).

A operação tem como principal objetivo promover a organização dos espaços públicos, garantindo fluidez no tráfego e segurança de pedestres e motoristas. Nesta edição, as equipes percorreram diferentes pontos da cidade, incluindo o Centro e o bairro Perequê-Açu, resultando na emissão de oito Autos de Infração de Trânsito (AITs) e na remoção de um veículo ao pátio municipal.

As ações são realizadas com base em denúncias anônimas recebidas pela Diretoria de Trânsito e pela GCM, que apontaram o acúmulo de veículos em situação de abandono, atrapalhando o fluxo viário e causando transtornos à população.

“Remover veículos abandonados e irregulares é essencial para garantir que as vias urbanas e rurais permaneçam livres, seguras e acessíveis para toda a população. As ações são realizadas a partir das denúncias recebidas, o que torna a fiscalização mais eficiente e precisa”, destacou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.

A operação segue as diretrizes do Decreto Municipal nº 5.774/2013, que prevê que, ao constatar um veículo em estado de abandono, a prefeitura realiza a notificação oficial, publicada no site institucional e na imprensa oficial. Os proprietários têm o prazo de 24 horas, após a notificação, para efetuar a retirada do veículo. Caso não ocorra a remoção no prazo, o veículo é recolhido e encaminhado ao pátio municipal.

Locais fiscalizados na operação:

rua Orlando Carneiro

rua João Coutinho

rua Alfredo Mariano

rua Josias Ramos Nogueira

A Prefeitura de Ubatuba reforça a importância da colaboração da população e lembra que denúncias sobre veículos abandonados, estacionamento irregular ou outras questões relacionadas à mobilidade urbana podem ser feitas diretamente à Diretoria de Trânsito, pelo telefone (12) 3833-2402 ou pelo e-mail [email protected].