Prefeitura realiza melhorias no complexo do anel viário em junho

O complexo do anel viário, uma das principais vias utilizadas diariamente pelos motoristas para ligação entre várias regiões da cidade, vem passando por diversas melhorias promovidas pela Prefeitura de São José dos Campos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a segunda quinzena de julho.

As ações incluem a revitalização de todas as estruturas de concreto do complexo, como os paredões e as barreiras tipo New Jersey, que receberão nova pintura. Também está sendo feita uma limpeza completa das canaletas e bocas de lobo distribuídas por toda a extensão da via.

O cronograma de serviços de zeladoria é contínuo e em maio vários equipamentos públicos receberam pinturas novas nas regiões sul, sudeste, leste e oeste da cidade. Foram mais dez playgrounds, quatro quadras, seis academias, quiosques e muros e áreas de lazer.

Esta zeladoria reforça o compromisso da Prefeitura com a conservação dos espaços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos, que também podem colaborar ligando para a Central 156 ao identificarem situações que exijam manutenção ou algum reparo.



