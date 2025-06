Prefeitura faz sábado (7) plantio de 4 mil árvores em área pública do bairro Herbert de Souza – Agência de Notícias

Neste sábado (7), a partir das 9h, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realiza o plantio de cerca de 4 mil mudas de árvores em área pública na Rua Vanderlei Felício, altura do número 309, no Herbert de Souza. A atividade é aberta ao público.

A programação faz parte da Semana do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), com o objetivo de estimular a população sorocabana a refletir sobre a necessidade da preservação de toda a natureza. A iniciativa também faz integra os trabalhos da Sema, ligados à conservação e promoção da arborização urbana, ampliando a área vegetada da cidade, em harmonia com o Plano Municipal de Arborização.

O objetivo da ação ambiental também é contribuir para a preservação da natureza, além de cumprir os Termos de Compromisso e Recuperação Ambiental (TCRAs) das obras que o Saae/Sorocaba realizou na cidade nos últimos anos e também contribuir para o Plano de Recuperação (PRAD).

As árvores são responsáveis por regular a temperatura ambiente, servem de abrigo e produzem alimentos para diversos seres vivos, absorvem ruídos, reduzem a circulação do vento, controlam a erosão do solo, renovam o oxigênio do ar e filtram as partículas sólidas em suspensão, provenientes de agentes poluidores.

Representantes da Toyota, Grupo Escoteiro Albino Bueno de Camargo e do Grupo Escoteiro Ordem da Fênix, entre outros, participarão do plantio.

Em todos os plantios municipais são priorizadas as espécies nativas da região, que constam na “Lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do Estado de São Paulo” (Instituto de Botânica do Governo do Estado de São Paulo), com o intuito de enriquecer a biodiversidade do ecossistema.

Para auxiliar no reflorestamento da área, serão plantadas mudas de espécies como: pitanga, aroeira, sangra d’água, paineira, ipê-branco, gabiroba, mulungu, canafístula, araçá, pau-viola, paineira, dedaleiro, entre outras.

O Município está providenciando toda a estrutura necessária no local do plantio, como abertura dos berços, transporte e a seleção das mudas, até a utilização de tutores e insumos. Além disso, será realizada oficina de plantio com os grupos.