Prefeitura do Rio moderniza mais três túneis com iluminação em LED pelo programa Luz Maravilha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

No Túnel do Pasmado, foram instalados 501 projetores LED. Foto: Ane Ferreira – RioLuz

Com ações do programa Luz Maravilha, a Prefeitura do Rio, por meio da RioLuz, finalizou a modernização de mais três túneis da cidade. Os túneis do Pasmado, Engenheiro Coelho Cintra e Rua Alice passaram por intervenções que somam 1.237 novos pontos de luz com tecnologia LED, proporcionando redução no consumo de energia e aumento da segurança urbana.

No Túnel do Pasmado, foram instalados 501 projetores LED, que garantem mais visibilidade aos motoristas e pedestres que utilizam diariamente o acesso entre Botafogo e a Urca. Já o Túnel Engenheiro Coelho Cintra, conhecido como Túnel do Leme, recebeu 660 novos pontos de luz, substituindo os antigos equipamentos e trazendo um novo padrão de luminosidade para a via.

O Túnel da Rua Alice, em Laranjeiras, também foi modernizado com a instalação de 76 projetores LED. Inaugurado em 1887, é reconhecido como o primeiro túnel urbano da cidade do Rio de Janeiro, ligando os bairros de Laranjeiras ao Rio Comprido. Com a nova iluminação, o local ganho em visibilidade e valorização do espaço urbano.

– Cada túnel modernizado representa um avanço na mobilidade urbana e na qualidade de vida do carioca. Com o Luz Maravilha, estamos construindo uma cidade mais segura, sustentável e bem iluminada para todos -, destaca Rafael Thompson, presidente da RioLuz.

Os três túneis modernizados somam cerca de 2.300 metros de extensão e passaram a contar com iluminação 100% em LED, o que aumenta a segurança viária e proporciona benefícios como menor consumo de energia.

As obras fazem parte do Luz Maravilha, programa que prevê a modernização de mais de 530 mil pontos de iluminação em toda a cidade do Rio de Janeiro.