Prefeitura de Sorocaba participa do MOBI Festival 2025 nesta sexta-feira (6) – Agência de Notícias

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Sorocaba, por meio do projeto Metareciclagem, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) participa, nesta sexta-feira (6), do evento MOBI Festival 2025. A ação acontecerá na Universidade de Sorocaba (Uniso) câmpus Cidade Universitária.

O evento é um festival de inovação, criatividade e sustentabilidade que reúne universidades, empresas, organizações sociais, criadores e agentes públicos em uma jornada de transformação coletiva. O evento, que teve início nesta quinta-feira (5), é aberto ao público mediante a inscrição prévia e segue até sábado (7).

A coordenadora do projeto Metareciclagem, Nádia Teixeira, fará a palestra, a partir das 9h, com o tema “Onde Estará Seu Eletrônico Daqui 450 Anos”, em que explicará sobre o tempo de composição de cada produto descartado incorretamente. Para participar, basta fazer a inscrição por meio do link: https://mobirms.com.br/produto/onde-estara-seu-eletronico-daqui-450-anos-manha/.

Ainda na sexta-feira (6), a partir das 20h, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana, participará da “Mesa Redonda: Estratégias Colaborativas entre Educação e Setor Público”. Nesta ação em especial, estarão representantes da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os interessados em participar deverão se inscrever pelo link: https://mobirms.com.br/produto/mesa-redonda-estrategias-colaborativas-entre-educacao-setor-publico/.

A Uniso câmpus Cidade Universitária está localizada na Rodovia Raposo Tavares, Km 92. Mais informações podem ser adquiridas pelo link: https://mobirms.com.br/mobi/.