Prefeitura de Sorocaba inicia obras de pavimentação asfáltica em quatro bairros da cidade – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras (Serpo) e de Parcerias (Separ), iniciou, nesta sexta-feira (6), os trabalhos de pavimentação asfáltica que atenderão quatro bairros da cidade. O ato que marcou o lançamento das obras aconteceu no Caputera, na Zona leste da cidade, uma das localidades contempladas e que fazem parte do primeiro lote do programa estadual “Nossa Rua”, com prazo de entrega de até 24 meses.

A pavimentação será viabilizada por meio de convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e a Administração Pública, executada pela CG Engenharia e Construtora Ltda., sob a supervisão da Serpo e com valor estimado de R$13.386.797,07. Além do Caputera, os bairros Vila Haro, Aparecidinha e Cajuru do Sul também serão contemplados com a melhoria.

Estão incluídas neste primeiro lote, pavimentações de trechos d as seguintes vias: Rua Santa Isabel, Avenida Seiki Murakami, Rua Alcebiades Eufrasio Monteiro, Rua Antônio Moreno, Rua Maria Dolores Piaia, Rua Cyro de Andrade Taques e Rua Domingo Silvestre.

“Hoje, todos os moradores que esperavam pelas obras de pavimentação podem comemorar. Sempre foi nosso objetivo atender as demandas da população em relação ao aperfeiçoamento das vias, que naturalmente beneficiará os moradores locais tanto no quesito qualidade de vida, quanto na valorização dos imóveis. Estamos muito felizes com o início das obras”, disse o prefeito Rodrigo Manga, durante o ato.

“É uma honra estar novamente no bairro para anunciar melhorias que foram tão esperadas. Mantemos contato com os moradores para que haja sempre o diálogo referente às demandas da região e, junto com a Separ, conseguimos viabilizar a pavimentação. Sabemos que as equipes farão um ótimo serviço”, apontou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa.

Também marcaram presença no ato os secretários municipais de Parcerias (Separ), Jessica Pedrosa; de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo; de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; mais o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno e o vereador, Fábio Simoa. Além disso, representando a CG Engenharia, compareceram o gerente da empresa, Fábio Ribeiro, e o engenheiro civil Fabrício Coppieters.