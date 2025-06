Prefeitura de Sorocaba abre inscrições para agendamento de espetáculos no Teatro Municipal no 2º semestre de 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para agendamento de espetáculos artísticos no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), no período de 8 de agosto a 21 de dezembro deste ano. As solicitações devem ser feitas, exclusivamente, pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/22F1Q1ieQdAZ4m6G8, até o dia 24 de junho.

Considerando o grande número de academias de dança na cidade e visando melhor atendê-las, cada academia poderá solicitar, no máximo, três datas, de terça a quinta-feira, exceto feriados. As demais produções artísticas poderão pedir até quatro datas, conforme a sua necessidade. Todas serão avaliadas pela Secult.

As solicitações de agendamento devem indicar as datas e os períodos. No pedido, devem constar as seguintes informações: horário de montagem, passagem de som, ensaio técnico, duração de espetáculo, desmontagem, retirada do material cênico e número de sessões, por período, respeitando os horários estabelecidos no edital.

É vedado o uso do Teatro Municipal para a realização de formaturas, colação de grau, eventos de cunho religioso ou político-partidários e outros não previstos no edital.

As solicitações serão analisadas pela Secult, que dará prioridade de agendamento para os eventos de cunho artístico, contemplados com Leis de Incentivo à Cultura e parcerias, desde que não haja a cobrança de ingressos e seguindo as propostas da secretaria municipal. Caso haja mais de um interessado pela mesma data, a pasta decidirá a respeito, seja remanejando as datas, quando possível, ou realizando um sorteio entre os solicitantes.

O resultado do agendamento será publicado no Jornal Município de Sorocaba do dia 1 de julho, bem como a data e local do sorteio de dias paras respectivos eventos.

O formulário deve estar devidamente preenchido e acompanhado de todos os documentos obrigatórios citados no edital, que foi publicado no jornal Município de Sorocaba de terça-feira (3) e pode ser conferido no site da Prefeitura de Sorocaba: https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].