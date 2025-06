Prefeitura de Bonito investe em novos equipamentos de informática para melhorar o atendimento à população – Prefeitura Municipal de Bonito

Com o objetivo de modernizar a estrutura administrativa e oferecer um atendimento cada vez mais ágil e eficiente à população, a Prefeitura de Bonito realizou a aquisição de novos computadores e notebooks que estão sendo distribuídos entre diversos departamentos e secretarias municipais.

Ao todo, foram adquiridos:

58 unidades de Mini PC Dell 3000, com processador Intel Core i7, 16GB de memória RAM DDR4, SSD NVMe M.2 de 512GB e monitor de 24 polegadas;

09 unidades de Notebook Dell, com processador Intel Core i5, 16GB de memória RAM DDR4 e SSD NVMe M.2 de 240GB;

03 unidades de Computador Dell OptiPlex Small, com processador Intel Core i7, 16GB de memória RAM DDR4, SSD NVMe M.2 de 512GB, placa de vídeo dedicada Radeon RX6500 de 4GB e monitor de 24 polegadas.

A iniciativa visa garantir melhores condições de trabalho aos servidores públicos, além de proporcionar maior agilidade no atendimento ao cidadão, com máquinas mais modernas, rápidas e com maior capacidade de processamento.

“A tecnologia é uma aliada fundamental na gestão pública. Esse investimento reflete nosso compromisso com a eficiência administrativa e a melhoria contínua dos serviços prestados à população”, destacou o prefeito Josmail Rodrigues.