PAT de São José oferece 652 vagas de emprego nesta segunda

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São José dos Campos disponibiliza, nesta segunda-feira (9), 652 vagas de emprego em diversas áreas e atividades profissionais.

Entre as oportunidades, destacam-se as funções com maior número de postos disponíveis:

Operador de teleatendimento – 200 vagas

Técnico em eletrotécnica – 104 vagas

Técnico em instrumentação – 85 vagas

Pintor – 25 vagas

Auxiliar de limpeza – 24 vagas

Tubista – 22 vagas

Auxiliar de planejamento – 16 vagas

Auxiliar de logística – 13 vagas

A lista completa de vagas pode ser consultada no site da Prefeitura, com atualizações diárias a partir das 18h.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de:

Carteira de trabalho (digital ou física)

Documento de identificação com foto

Currículo impresso (opcional, mas recomendado)

Antes de ir ao PAT, é importante verificar previamente se o perfil profissional atende aos requisitos das vagas disponíveis.

O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175 – Centro.



