Passageiro de ônibus que recarrega cartão por WhatApp em Sorocaba tem desconto em farmácia – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio de parceria entre a Urbes – Trânsito e Transporte e a empresa VaideBus, disponibiliza acesso a descontos especiais, em medicamentos em rede farmacêutica credenciada, aos usuários que fizerem a recarga do cartão do transporte público pelo WhatsApp (15) 99145-7777.

A plataforma está disponível aos passageiros desde março de 2024, inclusive, com a possibilidade de pagamento via pix. O acesso pode ser feito também por leitura de QR Code pelo telefone celular, disponível nos terminais. Basta acessar, fornecer o número do cartão, definir o valor e copiar a chave pix para fazer o pagamento, tudo integrado ao WhatsApp. Os créditos ficam disponíveis alguns minutos após a efetivação da transação.

Agora, a novidade é que, feita a recarga, após o pagamento o passageiro pode aderir gratuitamente ao clube VaideVantagens. Com isso, ele garante descontos nas farmácias Raia e Drogasil, em mais de 24 endereços por toda a cidade de Sorocaba e 3.200 farmácias espalhadas pelo Brasil. Para utilizar dessa vantagem, o usuário não precisa pagar nada mais, basta continuar usando a recarga pelo WhatsApp.

“Trata-se de uma vantagem extra aos usuários do transporte público, decorrente dessa parceria com a VaideBus, especializada em transporte urbano. É um modelo semelhante ao adotado por empresas que atuam em diferentes áreas, como prestadoras de cartão de crédito, convênios médicos e portais na internet, entre outras. Também é opcional e qualquer passageiro pode aderir”, destaca o diretor-presidente da Urbes, Adriano Brasil.

Vale destacar que a Urbes ainda disponibiliza ao usuário dos coletivos públicos outras formas de pagamento, para que o usuário escolha qual é a mais conveniente e que atenda à sua necessidade, priorizando a rapidez e a segurança. O passe de ônibus pode ser adquirido ainda pelo aplicativo CittaMobi, nas bilheterias dos terminais de ônibus, nas Casas do Cidadão Zeladoria e em 94 postos credenciados pela cidade.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a Urbes disponibiliza as cabines de informações dos Terminais Santo Antônio e São Paulo, que operam diariamente, das 6h às 23h30. Fora desses horários, os usuários podem se informar diretamente com fiscais do transporte coletivo, uniformizados com colete na cor verde e que ficam nas plataformas, bem como com os agentes de bordo, distribuídos nos terminais. Outras formas de contato são o aplicativo Cittamobi, pelos telefones: 118 e (15) 3519-3100 ou pelo site: https://www.urbes.com.br/. Tem ainda o WhatsApp da Ouvidoria: (11) 98884-5218.