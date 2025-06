ONDE ASSISTIR Finlândia x Holanda ao vivo ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO 2026 HOJE (07/06), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Finlândia x Holanda acontece hoje, HOJE (07) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Finlândia x Holanda: Prévia, escalações e onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo

No próximo sábado, dia 7 de junho de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), a seleção da Finlândia recebe a poderosa Holanda no Estádio Olímpico de Helsinque, em duelo válido pela fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida promete grandes emoções e será crucial para os objetivos de ambas as seleções no Grupo G.

Situação das seleções no grupo

A Finlândia iniciou sua campanha com desempenho promissor sob o comando do técnico Jacob Friis. Após um difícil ano de 2024, os finlandeses começaram 2025 de forma invicta, conquistando quatro pontos nos dois primeiros jogos: uma vitória fora de casa contra Malta e um empate diante da Lituânia. Atualmente, a equipe ocupa a segunda colocação do grupo, atrás da líder Polônia.

Do outro lado, a Holanda, que não disputou as duas primeiras rodadas por conta de sua participação na Liga das Nações, faz sua estreia nas Eliminatórias. A seleção comandada por Ronald Koeman chega pressionada após resultados irregulares em 2024, com apenas duas vitórias nos últimos nove jogos.

Histórico do confronto

A Holanda leva ampla vantagem no retrospecto contra a Finlândia. São quatro vitórias consecutivas em confrontos por Euro e Eliminatórias de Copa do Mundo, com um placar agregado de 11 a 2. O último triunfo finlandês sobre os holandeses ocorreu em 1950, em um amistoso.

Mesmo jogando fora de casa, a Laranja Mecânica sabe da necessidade de conquistar os três pontos para não se distanciar da briga direta por uma vaga no Mundial, especialmente com a Polônia já disparando na liderança.

Prováveis escalações

Finlândia (4-3-3):

Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman.

A grande ausência fica por conta do veterano Roman Eremenko, cortado por lesão. Por outro lado, nomes experientes como Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo e Lukas Hradecky estão confirmados. A expectativa é que o goleiro Hradecky alcance a marca histórica de 100 jogos pela seleção.

Holanda (4-2-3-1):

Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst (ou Depay).

Os holandeses terão desfalques importantes como Timber, Brobbey, De Ligt e Verbruggen, todos fora por lesão. A novidade é o retorno de Nathan Aké, que disputa vaga com o jovem Jorrel Hato na lateral esquerda. A criatividade ofensiva deve passar pelos pés de Frenkie de Jong, Reijnders e Xavi Simons, com Weghorst ou Depay no comando de ataque.

Palpite e análise da partida

Mesmo com a empolgação da torcida finlandesa, a Holanda entra como clara favorita. A diferença de nível técnico e a necessidade de pontuar devem motivar os comandados de Koeman a impor seu jogo desde o início. A Finlândia tem mostrado evolução, mas seu desempenho recente em casa preocupa: são três derrotas consecutivas como mandante, todas sofrendo ao menos dois gols.

Palpite: Finlândia 0x2 Holanda

A tendência é de uma vitória sólida da Holanda, que deve mostrar sua força coletiva e iniciar sua trajetória nas Eliminatórias com o pé direito.

