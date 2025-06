ONDE ASSISTIR Áustria x Romênia ao vivo ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO 2026 HOJE (07/06), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Áustria x Romênia acontece hoje, HOJE (07) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: Áustria x Romênia – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, escalações e onde assistir

A Áustria inicia sua caminhada nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Romênia no sábado, 7 de junho de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no tradicional Ernst-Happel-Stadion, em Viena. O confronto é válido pela fase de grupos do Grupo H e promete ser um duelo direto entre seleções que almejam uma vaga direta no Mundial.

Liga das Nações: Brasil derrota EUA e mantém 100% de aproveitamento

Cuiabá x Paysandu; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Momento da Áustria

A seleção austríaca, comandada por Ralf Rangnick, chega pressionada após uma eliminação nos playoffs da Liga das Nações para a Sérvia. Apesar de terminar invicta em casa durante a fase de grupos da competição – com vitórias sobre Noruega e Cazaquistão, além de um empate contra a Eslovênia – a Áustria caiu diante dos sérvios por 3 a 1 no agregado.

Sem disputar uma Copa do Mundo desde 1998, a equipe austríaca aposta na força do elenco, especialmente do meio-campo, para voltar a figurar entre os grandes. Mesmo com ausências importantes, como o capitão David Alaba e o goleiro Alexander Schlager, os austríacos ainda contam com nomes experientes como Marcel Sabitzer e Konrad Laimer.

Situação da Romênia

A Romênia, que também está na briga por uma vaga direta no Grupo H, teve um início irregular. Após perder em casa para a Bósnia na estreia, a equipe se recuperou ao golear San Marino por 5 a 1. Com três pontos conquistados, a seleção comandada por Mircea Lucescu ainda precisa se provar diante de adversários mais qualificados.

Aos 80 anos, Lucescu segue apostando em uma formação ofensiva com três atacantes, geralmente liderados por Denis Drăguș. O time sofre com desfalques relevantes, como os de Radu Drăgușin e Ianis Hagi, mas conta com o retorno do veloz ponta Valentin Mihăilă. O capitão Nicolae Stanciu é a peça-chave na armação das jogadas.

Novorizontino x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

ASSISTIR Antígua e Barbuda x Cuba AO VIVO ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO 2026 CONCACAF, QUARTA (06)

Prováveis escalações

Áustria (provável): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; R. Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Romênia (provável): Niță; Ratiu, Popescu, Burcă, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Drăguș, Coman.

Palpite e análise

A Áustria é reconhecida por sua solidez jogando em casa e deve se impor diante de um adversário que ainda busca estabilidade. A versatilidade do meio-campo austríaco tende a prevalecer frente à defesa romena, que já demonstrou fragilidades.

Palpite: Áustria 2 x 1 Romênia.

Com mais opções no elenco e o apoio da torcida em Viena, os austríacos devem conquistar seus primeiros três pontos no grupo.

Onde assistir

A partida entre Áustria e Romênia será transmitida ao vivo para o Brasil por meio da plataforma de streaming UEFA.tv, mediante cadastro gratuito.

Tags: Áustria x Romênia, Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, onde assistir Áustria e Romênia, escalações Áustria, previsão Áustria Romênia, Ralf Rangnick, Mircea Lucescu, futebol europeu