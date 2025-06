ONDE ASSISTIR Andorra x Inglaterra ao vivo ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO 2026 HOJE (07/06), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Andorra x Inglaterra acontece hoje, HOJE (07) às 13 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: Andorra x Inglaterra – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

No próximo sábado, 7 de junho de 2025, às 13h (horário de Brasília), Andorra e Inglaterra se enfrentam no RCDE Stadium, em Barcelona, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o retorno dos comandados de Thomas Tuchel à competição, com os ingleses buscando manter a liderança do Grupo K e a invencibilidade sob o comando do técnico alemão.

Inglaterra embalada sob o comando de Tuchel

Desde a chegada de Thomas Tuchel, a seleção inglesa mostra consistência tanto defensiva quanto ofensiva. Após vencer Albânia (2×0) e Letônia (3×0) nas duas primeiras rodadas, os Três Leões lideram o grupo com 6 pontos e cinco gols marcados sem sofrer nenhum. A sequência positiva se estende a cinco vitórias consecutivas em todas as competições, além de três jogos seguidos sem sofrer gols.

Harry Kane, que deve alcançar sua 106ª partida com a camisa inglesa, é o destaque ofensivo, enquanto nomes como Jude Bellingham, Bukayo Saka e Cole Palmer trazem juventude e criatividade ao setor de ataque. O sistema defensivo, que poderá contar com o estreante Trevoh Chalobah, também tem se mostrado sólido.

Andorra vive mais um desafio impossível

Do outro lado, a seleção de Andorra ocupa a última colocação do grupo, sem nenhum ponto conquistado. A equipe perdeu para Letônia por 1×0 e foi goleada pela Albânia por 3×0. Sem estádio em seu território que atenda aos critérios da UEFA para enfrentar seleções de elite, Andorra atua como “mandante” em solo espanhol, o que diminui ainda mais suas chances de surpreender.

A ausência do atacante Albert Rosas Ubach, vice-artilheiro histórico do país com cinco gols, enfraquece um elenco já bastante limitado. O capitão Marc Vales, aos 35 anos, deve assumir a responsabilidade ofensiva, podendo alcançar 100 jogos com a camisa nacional nesta data FIFA.

Escalações prováveis

Andorra: Iker Alvarez; Borra, San Nicolas, Llovera, Olivera, M. Garcia; Rodrigo, Vales, Babot, Cervos; Fernandez.

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Colwill, Lewis-Skelly; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Gordon; Kane.

Prognóstico e expectativa

Historicamente, os confrontos entre Andorra e Inglaterra não deixam dúvidas sobre a disparidade técnica: os ingleses venceram todos os seis jogos anteriores, sempre com múltiplos gols marcados e sem sofrer nenhum. Desta vez, com a confiança elevada e o elenco em boa fase, tudo indica mais uma goleada.

A expectativa é de um domínio absoluto dos ingleses desde o apito inicial. Mesmo que Tuchel opte por testar algumas peças novas, a profundidade do elenco inglês garante superioridade técnica e física frente ao frágil time andorrano.

Palpite: Andorra 0x7 Inglaterra

Essa partida é uma excelente oportunidade para o técnico Thomas Tuchel dar ritmo a jogadores que buscam espaço no elenco e ampliar o saldo de gols, que pode ser decisivo na fase de grupos.

