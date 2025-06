No dia do Meio Ambiente, Prefeitura lança edital para o Novo Programa Produtor de Água Participação dos produtores é essencial para o sucesso do Programa que auxilia na preservação e recuperação ambiental do município

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de Junho, a Prefeitura de Guaratinguetá com apoio da BASF, Fundação Eco+ e SAEG, lança o edital e as inscrições para o Novo Programa Produtor de Água. Podem participar da ação todos os produtores rurais que compõem a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Guaratinguetá. O edital com as informações referente a inscrição está disponível no site da Prefeitura e pelo link https://guaratingueta.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/EDITAL-PSA-01-2025-Programa-Produtor-de-Agua-final.pdf

Para mais informações, o produtor poderá ir pessoalmente na Secretaria de Agricultura localizada no Recinto de Exposições, situado à Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, 1700 – Estrada velha Guará/Lorena, Vila São José ou entrar em contato pelos telefones 3125-1902 / 3125-1473.

O Programa Produtor de Água alia conservação ambiental à valorização do trabalho no campo, incentivando financeiramente os produtores para adotarem práticas de preservação e recuperação ambiental em suas propriedades, contribuindo diretamente para a proteção dos recursos hídricos.

Os participantes têm direito ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com valores que variam de 10 a 30 UFESP por hectare ao ano, limitado a 30 hectares por propriedade, conforme as ações implementadas. As práticas incentivadas incluem restauração de matas ciliares e nascentes, conservação de florestas nativas, técnicas de manejo e conservação do solo, além de apoio ao saneamento rural com instalação de fossas sépticas biodigestoras.

A FEG/UNESP de Guaratinguetá também será parceira do Programa Novo Produtor de Água, atuando por meio de projetos de extensão universitária, com objetivo de propor soluções e melhorias para a ação.

Histórico – Até o momento, o Programa já beneficiou 67 propriedades, recuperou 65 nascentes e restaurou mais de 120 hectares de áreas de preservação, garantindo importantes avanços na segurança hídrica e na qualidade ambiental de Guaratinguetá.

A adesão ao Programa é voluntária, destinada a produtores com propriedades na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Guaratinguetá, que estejam devidamente cadastradas no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e em conformidade com a legislação ambiental.

Participe! Sua propriedade pode ser protagonista na conservação dos recursos hídricos e no desenvolvimento sustentável do município.