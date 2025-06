Letônia x Azerbaijão ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Amistoso Internacional: Prévia e Palpites para Letônia x Azerbaijão – 07/06/2025

Neste sábado, dia 7 de junho de 2025, Letônia e Azerbaijão se enfrentam às 11h (horário de Brasília) em um amistoso internacional no Stadions Skonto, em Riga. Ambas as seleções buscam conquistar sua primeira vitória na atual pausa para jogos entre seleções, visando ganhar ritmo e entrosamento antes das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Situação das Seleções

A Letônia, sob o comando do técnico italiano Paolo Nicolato desde março de 2024, vem tentando se reestruturar e demonstrou um início promissor nas Eliminatórias. A equipe somou três pontos nas duas primeiras rodadas do Grupo K, vencendo Andorra fora de casa com um gol solitário de Dario Sits, mas acabou derrotada por 3 a 0 pela Inglaterra em Wembley.

Apesar desse bom começo, o desempenho recente dos “11 Lobos” ainda preocupa. Nos últimos oito jogos oficiais, a equipe venceu apenas duas vezes. A campanha na Liga das Nações da UEFA foi decepcionante, terminando na última colocação do Grupo C4, atrás de Macedônia do Norte, Armênia e Ilhas Faroe.

Já o Azerbaijão, comandado pelo experiente Fernando Santos — campeão da Euro 2016 e da Liga das Nações com Portugal — ainda não iniciou sua trajetória rumo ao Mundial de 2026, já que está em um grupo reduzido de quatro seleções. No entanto, o clima entre os “Milli” não é dos melhores. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para Belarus em casa, ampliando sua sequência negativa para sete partidas sem vitória (seis derrotas e um empate).

Prováveis Escalações

Letônia (3-5-2): Zviedris; Jagodinskis, Cernomordijs, Jurkovskis; Jaunzems, Saveljevs, Ikaunieks, Cignakis, Balodis; Sits, Daskevics.

Azerbaijão (4-3-3): Cafarov; Seydiyev, Mustafazade, Huseynov, Krisvostyuk; Diniyev, Kokcu, Isayev; Emreli, Bayramov, Akhundzade.

O técnico Nicolato deve manter a base da equipe e o esquema com três zagueiros, com o capitão Antonijs Cernomordijs liderando a defesa. Janis Ikaunieks, um dos atletas mais experientes do elenco, está prestes a completar 65 jogos pela seleção.

Fernando Santos deve testar novos nomes, buscando uma formação mais equilibrada. Grande parte do elenco vem do Qarabag FK, clube dominante no futebol local.

Análise e Palpite

Apesar da fase ruim do Azerbaijão, a equipe ainda possui jogadores com qualidade técnica e um treinador altamente experiente. Por outro lado, a Letônia demonstrou organização, especialmente na vitória contra Andorra, e tentará aproveitar o fator casa.

De acordo com análises estatísticas, a probabilidade de vitória da Letônia é de 61,32%, enquanto um empate tem 22,3% de chance e a vitória do Azerbaijão aparece com 16,42%. O placar mais provável é 1 a 0 para os letões, seguido por 2 a 0.

No entanto, levando em consideração o histórico das duas equipes em amistosos recentes e o desejo de recuperação dos visitantes, podemos esperar um confronto equilibrado e com boas chances de gols.

Palpite: Letônia 1 x 2 Azerbaijão

Tags: amistoso internacional, Letônia x Azerbaijão, previsão de jogo, escalações, futebol europeu, eliminatórias copa 2026, palpites futebol, futebol ao vivo

