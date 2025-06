Irmãos de São José dos Campos unem folclore e jogos digitais

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou o estagiário Gustavo Paiva.

Os irmãos Matheus e Carol Capucho, de São José dos Campos, lançaram neste mês o “Gruta da Cuca”, jogo de aventura para computador, compatível com Windows, inspirado em personagens do folclore brasileiro.

“Gruta da Cuca”, que está disponível para download, acompanha Evie, uma jovem indígena que descobre que os animais de sua aldeia estão sendo controlados pela bruxa Cuca.

Com os conselhos do gato Braum, Evie sai em busca de uma solução, numa jornada mágica, enquanto encontra vários personagens do folclore pelo caminho. Iara, Curupira, Mãe de Ouro, Saci e Tutu estão no game.

Este é o segundo jogo criado pela dupla de irmãos. Em 2023, eles já tinham desenvolvido A Capivara Curiosa. A inspiração foi as capivaras que habitam o Parque da Cidade de São José dos Campos.

O jogador, neste caso, está na figura humanizada da “Capivara Curiosa”, que só quer se divertir num evento cultural. O objetivo do jogo é chegar ao show da “Capibanda”, mas, antes disso, a “Capivara Curiosa” deverá ajudar os músicos a recuperarem seus instrumentos musicais que foram “confiscados” pelo temido “Estrelildo”, o Carrapato Estrela.

Os irmãos

A paixão pelos jogos dos irmãos Matheus, de 27 anos, e Carolina, de 23 anos, vem desde cedo.

“Sempre fui um jogador e gosto de compartilhar as experiências do jogo com alguém. Carol estava comigo desde o começo”, afirmou Matheus.

Já Carolina relembra que “meu irmão sempre foi o meu exemplo nessa área. O mundo dos jogos era um universo que conseguia me conectar com ele e passar mais tempo juntos”.

Na faculdade, Matheus teve contato direto com as ferramentas e maneiras de criar jogos, despertando também o interesse da irmã, que logo começou a criar artes digitais. Quando perceberam, um estava complementando o trabalho do outro.

Após buscar inspiração na cidade para criar o primeiro jogo, agora eles usaram o folclore brasileiro como base. Quando perguntado sobre o motivo da inspiração, Matheus responde que “a escolha do folclore como tema tem dois motivos principais: primeiro, a necessidade de representar mais sobre a nossa cultura, que é tão rica, de um jeito descontraído e que atinja os pequenos”. O segundo motivo é a nostalgia. “os contos do nosso folclore sempre me alegraram e estimulavam minha curiosidade sobre o mundo”.

Conheça

Gruta da Cuca está disponível para download gratuito na plataforma itch.io e é um jogo para computador compatível com Windows. Ficou interessado? Neste vídeo, você pode ver o passo a passo de como instalar e jogar.

O desenvolvimento do jogo teve apoio do Fundo Municipal de Cultura e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo