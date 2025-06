Inauguração da Boutique Social – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Os débitos somam R$ 1.225.373,55; pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada Na edição eletrônica do Diário Oficial do Estado, de sexta-feira (16) consta a notificação de lançamento de débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 748 veículos […]