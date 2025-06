Fundhas comemora Semana do Meio Ambiente

Henrique Macedo





As unidades da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) espalhadas por São José dos Campos estão com uma programação especial voltada para a Semana do Meio Ambiente.



Na unidade sede, no Parque Industrial (região sul), os atendidos começaram o Dia do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), com um tour pelo Centro de Estudos Ambientais onde receberam orientação sobre hábitos alimentares que beneficiam tanto a saúde quanto o meio ambiente, garantindo um equilíbrio entre a nutrição adequada, a preservação dos recursos naturais e a valorização de práticas responsáveis na produção e consumo de alimentos.



Atividades especiais no Dia do Meio Ambiente envolveram crianças e adolescentes | Foto: PMSJC

Crianças e adolescentes também degustaram alimentos saudáveis e colheram hibiscos. “Eles experimentam guacamole, geleia de hibisco, balas caseiras, chá e nós explicamos a importância da alimentação saudável. Também falamos sobre o plantio e damos mudas para eles”, explicou Celso Fernandes, coordenador do Centro de Estudos Ambientais.

“A gente precisa das plantas e das árvores para respirar, é muito bom preservar o nosso meio ambiente”, destacou Tamires dos Santos, 14 anos.

Ana Júlia Ferraz, 14 anos, estava empolgada de poder ter experiências no Centro Ambiental. “Eu gosto muito de vir aqui, é muito lindo, um lugar bem preservado, bem cuidado, tem muitas plantas e animais. Me sinto feliz de participar desse dia, é uma experiência incrível poder conectar com o meio ambiente e se conscientizar que devemos cuidar do nosso planeta”, comentou.

Alunos aprovaram experiências no Centro de Estudos Ambientais | Foto: PMSJC



