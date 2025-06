EUA x Turquia ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Amistoso Internacional: Prévia e Palpites para EUA x Turquia – 07/06/2025

Neste sábado, 7 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), as seleções de Estados Unidos e Turquia se enfrentam em amistoso internacional no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, em Hartford. O duelo marca o primeiro confronto entre essas duas equipes em mais de uma década, em um encontro que promete emoções e testes importantes para ambos os lados antes de compromissos mais relevantes.

Momento das equipes

A seleção dos Estados Unidos vem de uma frustração na Liga das Nações da CONCACAF, terminando apenas na quarta colocação após perder a disputa do terceiro lugar para o Canadá por 2 a 1. O técnico Mauricio Pochettino, que assumiu o comando recentemente, enfrenta um período turbulento, acumulando duas derrotas consecutivas e sob pressão para mostrar evolução antes da Copa do Mundo de 2026.

Já a Turquia chega embalada pela promoção à Liga A da UEFA Nations League, após uma vitória convincente sobre a Hungria nos playoffs (6 a 1 no agregado). O treinador Vincenzo Montella busca dar continuidade ao bom momento, já de olho em garantir a vaga para o Mundial no próximo ano.

Desfalques e novidades

O técnico norte-americano Pochettino terá de lidar com diversas ausências importantes. Estão fora:

Folarin Balogun (lesão no tornozelo),

(lesão no tornozelo), Patrick Schulte (problema no abdômen),

(problema no abdômen), Antonee Robinson (lesão no joelho),

(lesão no joelho), Yunus Musah (motivos pessoais),

(motivos pessoais), Christian Pulisic, que pediu dispensa após uma temporada exaustiva com o Milan.

Além disso, vários jovens como Quinn Sullivan, Chris Brady, Nathan Harriel e Sebastian Berhalter podem fazer suas estreias.

Do lado turco, Montella convocou seis jogadores inéditos para testar novas opções: Mustafa Hekimoglu, Tiknaz, Eskihellac, Yasin Ozcan, Berke Ozer e Muhammed Sengezer. O destaque fica por conta do experiente Hakan Çalhanoğlu, que está prestes a alcançar 100 partidas pela seleção e pode igualar Tuncay Sanli em número de gols. Já o jovem Arda Güler, promessa do futebol europeu, continua a mostrar grande evolução.

Prováveis escalações

Estados Unidos: Turner; Dest, Richards, Ream, Arfsten; Adams, De la Torre; Cardoso, Wright, Aaronson; Agyemang.

Turquia: Cakir; Muldur, Akaydin, Soyuncu, Eskihellac; Calhanoglu, Ozcan; Yilmaz, Güler, Tiknaz; Yildiz.

Histórico e curiosidades

Os Estados Unidos venceram os dois últimos confrontos contra a Turquia por 2 a 1, ambos em solo americano.

A equipe americana jogará pela oitava vez no Rentschler Field, onde soma quatro vitórias e apenas uma derrota.

A Turquia perdeu apenas uma vez nos últimos oito jogos e marcou 16 gols nesse período.

Quando saem na frente do placar, os turcos venceram os últimos quatro jogos, com 10 gols marcados no total.

Palpite para EUA x Turquia

Apesar de jogar em casa, os EUA enfrentam dificuldades sem seus principais nomes e vêm de resultados decepcionantes. A Turquia, mais entrosada e com bons talentos ofensivos como Güler e Yildiz, deve aproveitar o momento instável do adversário para conquistar um resultado positivo.

Palpite: EUA 1 x 2 Turquia

