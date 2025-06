Emlur executa serviços de manutenção em 22 bairros nesta semana

Os serviços de manutenção da Emlur beneficiaram 22 bairros de João Pessoa desde a última segunda-feira (2) até esta sexta-feira (6). Os serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio foram realizados nos bairros de Bessa, Jardim Aeroclube, Manaíra, Brisamar, Mandacaru, João Agripino, Jardim Luna, Castelo Branco, Altiplano, Bancários, Mangabeira, Portal do Sol, Paratibe, José Américo, Grotão, Cidade dos Funcionários, Distrito Industrial, Ernani Sátiro, Alto do Mateus, Mumbaba e Roger. Os agentes da Emlur também executaram as ações nas alças do viaduto do Cristo Redentor.

Nesta sexta-feira (6), as equipes de agentes de limpeza trabalham nas localidades de Jardim Aeroclube, Manaíra, João Agripino, Jardim Luna, Castelo Branco, Bancários, Mangabeira, Paratibe, Distrito Industrial e Ernani Sátiro, além do Parque Parahyba IV, no Bessa.

O recolhimento de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – é realizado nos bairros de José Américo, Bancários, Ernesto Geisel, João Paulo II, Grotão, Cidade dos Funcionários, Cristo Redentor, Jaguaribe, Centro, Roger, Tambiá, Torre, Expedicionários, Tambauzinho e Miramar.

Os caminhões que coletam resíduos de poda de árvores circulam pelos bairros de Planalto da Boa Esperança, Cidade Verde, Mangabeira, José Américo, Colinas do Sul, Cuiá, Ernesto Geisel, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Centro, Torre, Expedicionários, Tambauzinho e Miramar.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.