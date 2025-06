Distrito terá exposição, literatura, música e cinema em junho

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Casa de Cultura Rancho do Tropeiro, no distrito de Eugênio de Melo, abre na próxima segunda-feira (9) a exposição “Pontos de Vista: Exposição de desenhos livres”, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 21h.

A mostra, que vai até o dia 30 de julho, é apenas uma das atrações da programação da Casa de Cultura. Literatura, música, cinema e outras atividades artísticas compõem o cardápio do espaço. Confira a programação completa abaixo.

Exposição

A mostra “Pontos de Vista: Exposição de desenhos livres” busca divulgar e ampliar o acesso à produção artística em artes visuais, promovendo a apreciação, reflexão e diálogo sobre diferentes estilos e movimentos.

O artista João Carlos Corrêa, mais conhecido como Cacá, é o responsável pela exposição. Nascido em Queluz (SP) e radicado em São José dos Campos desde 1970, Cacá é retratista, caricaturista, paisagista, artesão e ilustrador itinerante.

Sua trajetória artística começou ainda na escola, com incentivo de professores e se consolidou ao longo dos anos com premiações e colaborações em diversos veículos de comunicação.

Programação

Projeto Pedepoesia

Desde 24 de abril de 2019, a Casa de Cultura disponibiliza poesias de autores regionais, nacionais e internacionais na entrada do espaço, para leitura e retirada gratuita. A proposta estimula a leitura espontânea e valoriza a produção literária local.

Barganha Literária

Ativa desde 10 de abril de 2017, esta ação incentiva a leitura e a circulação solidária de obras literárias. O público pode participar realizando trocas ou doações de livros, contribuindo para o fortalecimento da rede de leitores da cidade.

Todas as terças-feiras

Encontro De Viola Caipira

Das 19h às 21h, a Casa de Cultura recebe os amantes da música caipira para um encontro aberto, com muita prosa e viola. A atividade é conduzida por Israel e promove a valorização da cultura popular brasileira.

Ensaio Do Projeto Amigas Do Ritmo Retrô

Das 19h30 às 21h, acontece o ensaio do projeto social “Amigas do Ritmo Retrô”. Sob a coordenação de Fátima França e Fernanda Silva, a iniciativa busca resgatar a autoestima das mulheres através da dança, além de promover ações solidárias como a doação de cestas básicas para famílias da comunidade.

Quinta -feira, dia 12 de junho

Vivência de Modelagem em Argila, às 9h30.

CINE ERNESTO – Especial Charles Chaplin, dia 17 de junho

Em parceria com o Pontos MIS, o Cine Ernesto, às 9h30, dois clássicos de Charles Chaplin:

O Vagabundo (1916, 34 min)

O Imigrante (1917, 25 min

Classificação: Livre

Café Com Prosas e Sanfonas, dia 25 De junho

Às 15h, roda de sanfona com muita música popular, histórias e causos, promovendo encontros e memórias afetivas através da arte e da cultura popular.

Hiperdia, dia 25 de junho

Às 10h30, acontece o HIPERDIA, no Pátio da Estação. A atividade, realizada em parceria com a UBS Galo Branco, oferece atendimento e orientação de saúde para hipertensos e diabéticos, promovendo qualidade de vida e prevenção.

Rinha Do Galo: Batalha De Mc’s, dia 29 de junho

Às 15h, a Estação Ferroviária Eugênio de Melo recebe mais uma edição da Rinha do Galo — um movimento cultural que fortalece o hip-hop e dá voz à juventude periférica. Criada em 2022 por moradores do bairro Galo Branco, a batalha reúne MC’s e promove arte, educação popular e resistência cultural.

Serviço

Casa de Cultura Rancho do Tropeiro

Rua Ambrósio Molina, 184, Eugênio de Melo



Fundação Cultural Cassiano Ricardo