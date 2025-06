Comlurb promove operação integrada de serviços em bairros da Zona Norte com 140 garis – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

A Secretaria de Saúde de Ubatuba promove no sábado, 10, o Dia D de Vacinação, com aplicação de todos os imunizantes disponíveis no calendário do Ministério da Saúde. A ação tem como principal foco a vacinação contra a Influenza, especialmente diante do aumento expressivo de casos de Influenza A em todo o país, que já […]