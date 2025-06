Cine do Centro exibe filme sucesso de bilheteria na França

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Walquíria Teodoro.

O filme francês “Les Choristes (Os Coristas)” é o filme em cartaz neste mês no projeto Cine do Centro. O longa será exibido na próxima quarta-feira (11), às 19h, no Museu Municipal, região central de São José dos Campos.

“Les Choristes” fez a sua estreia em 2004 e, no Brasil, foi intitulado “A Voz do Coração”, encantando o público com a sua narrativa, abordando temas como educação, música e juventude. Na França, o filme foi sucesso de bilheteria, superando longas extremamente populares dos Estados Unidos.

A exibição faz parte do Circuito Cultural Central, que fortalece as atividades no centro da cidade.

Sobre o filme

Em um internato para meninos órfãos no interior da França, na década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial, a história se desenrola. O orfanato é gerido com pulso firme por Rachin, temido, mas não respeitado pelos garotos. A chegada do professor Clément Mathieu revela um cenário de crianças e adolescentes desafiadores, avessos aos métodos severos do internato. Utilizando sua habilidade musical, Mathieu encontra um meio inovador e eficaz de conquistar os jovens.

Desafiando o diretor Rachin, ele cria um coral, transformando as práticas pedagógicas. O professor, retomando sua paixão pela composição, mostra um talento notável e se torna um maestro renomado, impactando profundamente a vida dos alunos. Contudo, a ousadia de Mathieu e dos estudantes não passa despercebida, e eles enfrentam desafios consideráveis e pagam um preço elevado.

Curiosidade

A Voz do Coração estreou nos cinemas em 2004 e acumulou 8,6 milhões de euros na França. Ele superou filmes extremamente populares como Shrek 2, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Homem-Aranha 2 e Os Incríveis. O filme arrecadou mais de 88 milhões de dólares em todo o mundo.

Foi indicado a Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Canção Original no Oscar de 2005.

Na premiação César 2005 levou nas categorias Melhor Partitura Original e Melhor Som.

Já no elenco, entre as crianças, está Pierre Morhange, o primeiro papel no cinema de Jean-Baptiste Maunier. O intérprete e cantor foi descoberto por Barratier quando tinha 12 anos e fazia parte de um coral. O cineasta procurou entre 200 jovens para encontrar as crianças perfeitas para seu filme, pois não queria atores profissionais.

Barratier conta que se inspirou em sua própria experiência, pois quando criança esteve em um internato. Lá conheceu um professor de música que lhe ensinou a cantar e se tornou o soprano líder do coral. Além de suas vivências, o filme também é inspirado no filme La Cage aux rossignols (1945).

Na época das divulgações do filme, Christophe Barratier deu algumas considerações:

“Eu era muito solitário e muito tímido, então esta história vem das minhas lembranças, mas também da minha imaginação”, disse à BBC em 2005.

“Eu era um pouco como todas aquelas crianças”.

Projeto

Desenvolvido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em parceria com a Aliança Francesa Vale do Paraíba, o Cine do Centro tem curadoria de Patrick Houdin, diretor cultural das Alianças Francesas do Vale do Paraíba, mestre em relações interculturais pela Universidade Sorbonne em Paris, professor de língua francesa e tradutor.

Les Choristes – Os Coristas

2004

Diretor: Christophe Barratier

Elenco: Gérard Jugnot | François Berléand | Kad Merad | Marie Bunel | Jacques Perrin

Género: Drama | Comédia

Duração: 97 minutos

Classificação indicativa: Livre

Serviço

Museu Municipal de São José dos Campos – Auditório

Praça Afonso Pena, 29, Centro



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo