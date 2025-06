Caravana do Cuidar realiza mais de 300 atendimentos com moradores do bairro Cuiá

06/06/2025 |

16:00 |

26

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta sexta-feira (6), mais uma edição da Caravana do Cuidar. O serviço itinerante ofertou aos moradores do bairro do Cuiá atendimentos de saúde, assistência social, empregabilidade, embelezamento e direito do consumidor. Nesta edição, foram registrados 307 atendimentos.

Uma das moradoras beneficiadas foi a Maria Djanete, que buscou o serviço para tomar a vacina e acabou se surpreendendo com a quantidade de serviços ofertados pela Caravana do Cuidar. “Achei bem prático porque aqui eu já verifiquei a pressão, fiz a glicemia, falei com a doutora e tomei a vacina. Tudo ao mesmo tempo, e sem burocracia. Gostei muito. É um serviço muito importante para a população”, frisou.

Os atendimentos podem ser solicitados pelos moradores, líderes comunitários, e representantes de associações de moradores, como foi o caso desta edição, solicitada pela Jaqueline Índia, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Cuiá. “Chamamos a Caravana do Cuidar para ajudar a população porque sempre é bom unir os serviços da Prefeitura de João Pessoa com os nossos serviços de apoio aos moradores. Somos só gratidão”, compartilhou.

Atendimento – Durante a ação, foram realizados 307 atendimentos, distribuídos entre diversos serviços: 48 aferições de glicemia; 35 aplicações de vacinas; 35 atendimentos relacionados ao CadÚnico; 32 aferições de pressão arterial; 30 emissões de Cartão Sus; 27 sessões de auriculoterapia; 25 consultas médicas; 20 procedimentos de embelezamento; 12 agendamentos de castração animal; 6 atendimentos da Junta Militar; 6 registros no Procon-JP; 2 atendimentos da Cagepa; 28 orientações de saúde bucal; e 1 atendimento do programa Criança Feliz.