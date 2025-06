Campanha de teleoftalmologia com retinografia portátil é realizada em Campo Grande e Ponta Porã

De 2 a 5 de junho, ação leva exames gratuitos para rastreio de doenças oculares a grupos prioritários

Entre os dias 2 e 5 deste mês, os municípios de Campo Grande e Ponta Porã receberam a Campanha de Retinografia, iniciativa voltada à detecção precoce de doenças oculares como retinopatia diabética, glaucoma e degenerações maculares — responsáveis por grande parte dos casos de cegueira evitável.

A ação, realizada pelo Telessaúde – Saúde Digital da SES (Secretaria de Estado de Saúde), representa um avanço na atenção oftalmológica ofertada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ao integrar tecnologia de ponta, atenção territorial e qualificação técnica.

Voltada prioritariamente a pessoas com diabetes acima de 12 anos, hipertensos e idosos, a iniciativa promove rastreio oftalmológico com o uso de retinógrafos portáteis. Os equipamentos permitem a realização de exames de retina de forma simples, rápida e não invasiva, com as imagens sendo analisadas remotamente por especialistas.

Os laudos ficam prontos em até 30 dias, facilitando o encaminhamento dos casos que demandarem acompanhamento.

Dona Célia Martins da Cruz, de 61 anos, aproveitou a ação no posto de saúde Macaúba para realizar exames oftalmológicos. Com um histórico de diabetes, pressão alta e colesterol, ela enfatiza a importância do acompanhamento regular.

“Eu enxergo bem, mas preciso usar óculos para atividades como catar feijão, arroz, escrever”, relata. Ela enfatiza a importância de exames regulares para monitorar a saúde ocular, especialmente devido à diabetes. A iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde é fundamental, pois oferece acesso a exames para quem não tem condições de buscar serviços particulares”, relata dona Célia destacando a agilidade e a presteza da equipe.

Moradores do Jardim Los Angeles, Eugênia de Souza acompanhou seu pai, Geraldo Souza, e também aproveitou para verificar a situação de sua saúde ocular. “Para nós são dois gastos a menos, além da comodidade de ter o serviço disponível na região, nos permitindo que irmos a pé sem nenhum custo. E melhor: pelo SUS, que é tudo de bom”, exalta Eugênia.

A campanha também fortalece a política de saúde digital do Governo do Estado, que vem investindo em soluções tecnológicas para ampliar o acesso e a resolutividade dos serviços prestados à população, especialmente na Atenção Primária à Saúde.

“O telediagnóstico tem sido uma ferramenta estratégica para dar uma resposta mais rápida aos usuários. Com a retinografia, conseguimos atuar com mais precisão na triagem dos casos, garantindo que os pacientes com alterações recebam o acompanhamento adequado”, afirma a gerente de Telediagnóstico da SES, Paola Carvalho.

O trabalho será conduzido pelo Telessaúde da SES, em articulação com o Telessaúde Goiás/UFG, responsável pela oferta nacional de Teleoftalmologia. A ação em Campo Grande contará com a presença de técnico especializado da equipe nacional de teleoftalmologia para ampliar e aprimorar a equipe de telediagnóstico estadual.

“Essas doenças não são tratadas com óculos. Elas são tratadas com pré-diagnóstico ou cirurgias, e outros tipos de tratamento que, quando detectadas no início, melhoram a qualidade de vida. Pelo quadro nacional, temos uma sociedade que está envelhecendo e essas doenças vão aparecer. Essa iniciativa é uma prevenção que daqui a alguns anos terá frutos, evitando que no futuro, sejamos uma sociedade de pessoas que não enxergam”, afirma Grazielle Madrini, técnica de enfermagem da equipe de Telessaúde Goiás/UFG.

Como funciona

A teleoftalmologia-retinografia permite a realização de exames de retina a distância, por meio de um retinógrafo portátil acoplado a um smartphone. As imagens do fundo de olho são enviadas por meio de plataforma de teleoftalmologia-retinografia em Goiânia, sendo os exames avaliados e laudados por oftalmologistas vinculados a Oferta Nacional de Teleoftalmologia-Retinografia /UFG.

De acordo com a superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Tomasi, a adesão do Núcleo de Telessaúde de Mato Grosso do Sul (SSD/SES) foi aprovada pelo Departamento de Saúde Digital – SEIDIGI/Ministério da Saúde e pela Oferta Nacional de Teleoftalmologia-Retinografia/UFG.

A implementação seguiu uma metodologia baseada em campanhas, com o envio de equipes técnicas aos municípios com maior demanda, conforme levantamento realizado pela SES, pela área técnica da Assistência à Saúde (SAS/SES), com apoio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), o qual identificou as regiões com maior concentração de pacientes diabéticos e portadores de doenças crônicas — grupo mais propenso ao desenvolvimento de complicações oculares.

“Nesse sentido foi realizado um levantamento detalhado para identificar os municípios com as maiores proporções de pacientes diabéticos e hipertensos em relação à população total” explicou a Coordenadora do Telessaúde MS, Rosangela Dobbro.

De fevereiro a maio deste ano a Campanha percorreu os municípios de Terenos, Bandeirantes, Nova Alvorada do Sul, Caracol e Guia Lopes da Laguna totalizando 243 exames realizados. A gerente de telediagnóstico da SES, Paola Carvalho, enfatiza que seleção dos primeiros municípios foi feita com base em dados como a prevalência de hipertensos e diabéticos.

Contudo, o serviço está aberto para outros municípios interessados, que devem preencher o formulário disponível no site do Telessaúde MS e agendar a visita com a equipe que realiza os procedimentos.

