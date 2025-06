A partida entre DC United x Chicago Fire é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (08) às 01h30 hs (horário de Brasília). A partida tem DC como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Prévia e Palpites: DC United x Chicago Fire – MLS 2025

ASSISTIR AO VIVO DC United x Chicago Fire, HOJE (08/06), PALPITES, Escalações MLS

ASSISTIR AO VIVO New York Red Bulls x Atlanta, HOJE (27/04), PALPITES

No próximo sábado, 8 de junho de 2025, às 01h30 (horário de Brasília), o DC United recebe o Chicago Fire no Audi Field em mais uma rodada da temporada regular da Major League Soccer (MLS). Em busca de sua primeira sequência de vitórias no ano, os donos da casa enfrentam um Fire embalado por boas atuações fora de casa. A seguir, confira a análise completa da partida, prováveis escalações, desfalques e um palpite certeiro.

DC United busca embalo na temporada

Após vencer o FC Cincinnati por 2 a 1 fora de casa, o DC United ganhou fôlego na disputa pela classificação nos playoffs da Conferência Leste. Agora em 12º lugar, a equipe de Troy Lesesne quer aproveitar o embalo e conquistar a primeira sequência de vitórias em 2025.

Apesar do bom desempenho recente, o DC tem tido dificuldades dentro de casa. São três partidas seguidas sem vitória no Audi Field nesta edição da MLS. Curiosamente, a equipe também perdeu cinco pontos em jogos como mandante mesmo abrindo o placar, o que mostra certa instabilidade defensiva.

Lesesne não poderá contar com Benteke (tornozelo), Garrison Tubbs e Lukas MacNaughton (coxa), além de atletas convocados por suas seleções: Kye Rowles (Austrália), Matti Peltola (Finlândia), Aaron Herrera (Guatemala), Kristian Fletcher (EUA sub-20) e Boris Enow (Camarões).

ASSISTIR AO VIVO Inter Miami x Dallas MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (27/04), PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Los Angeles FC x St. Louis City MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (28/04), PALPITES

Chicago Fire mostra força fora de casa

O Chicago Fire chega a este confronto em alta, com cinco vitórias nas últimas seis partidas, incluindo o triunfo sobre o Orlando City por 3 a 1. A equipe comandada por Gregg Berhalter ocupa a 8ª posição na tabela e vem se destacando por seu desempenho como visitante.

Nesta temporada, o Fire já soma cinco vitórias fora de casa – número que o coloca entre os melhores desempenhos da liga nesse quesito. Além disso, marcou 20 dos seus 28 gols longe de seus domínios, o que reforça o poder ofensivo da equipe fora de casa.

Para a partida, o time terá desfalques importantes como Carlos Teran, Chase Gasper e David Poreba, lesionados. Além disso, quatro jogadores estão em seleções: Omari Glasgow (Guiana), Chris Brady (EUA), Christopher Cupps (EUA sub-17) e Sergio Oregel Jr. (EUA sub-20).

Prováveis escalações

DC United: Barraza; Antley, Dodson, Bartlett, Schnegg; Stroud, Servania, Zouhir; Pirani, Murrell, Kijima.

Chicago Fire: Gal; Dean, Gonzalez, Elliott, Gutman; Kouame, Pineda, Acosta; Zinckernagel, Cuypers, Bamba.

Palpite e prognóstico para DC United x Chicago Fire

O retrospecto recente entre as equipes favorece o DC United, invicto nos últimos cinco confrontos contra o Fire desde 2022. No entanto, o momento atual do Chicago como visitante é impressionante, com 100% de aproveitamento contra times que estão abaixo na tabela.

Palpite: DC United 2 x 3 Chicago Fire

A expectativa é de um jogo movimentado, com boas chances de gols para os dois lados. O ataque do Fire, liderado por Cuypers e Zinckernagel, pode se aproveitar das fragilidades defensivas do DC para sair com os três pontos.

Tags: MLS 2025, DC United x Chicago Fire, Palpites MLS, Escalações MLS, Onde assistir DC United, Prognóstico MLS, Futebol EUA, Audi Field, Futebol Norte-Americano