Artistas de Ubatuba lançam livros infantis e divulgam Cultura – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A escritora ubatubense Beatriz Vaz lança nesta sexta-feira, 6 de junho, às 19h30, o livro infantil “O Caiçarinha”, na Biblioteca Municipal Ateneu Ubatubense, localizada na Praça 13 de Maio, nº 52. O evento é gratuito e aberto a toda a população.

A obra, ilustrada pelo artista Adriano Art e publicada pela Editora Asinha, convida crianças e famílias a conhecerem a história de Cadu, um menino que vive em Ubatuba, participa das festas tradicionais, aprende com os pescadores e descobre a importância de cuidar do meio ambiente e do território onde vive.

“O livro foi escrito para que as crianças possam reconhecer elementos da cultura caiçara em seu cotidiano. A narrativa fala sobre pertencimento, relações familiares, uso consciente dos recursos naturais e as práticas cotidianas do nosso povo. Convido todos a participarem do lançamento e conhecerem essa obra que fala sobre o lugar onde vivemos”, destacou a autora, que é nascida em Ubatuba.

Muitas iniciativas locais mantêm viva a identidade cultural de Ubatuba, especialmente por, meio da literatura e da arte.

Em maio, o artista e ilustrador Adriano Art também lançou sua própria obra infantil: “Contos de Yperoan – A Jornada de Luk”, apresentada no dia 24. A obra, que traz a aventura de Luk em uma jornada repleta de elementos da cultura local, foi muito bem recebida pelo público.