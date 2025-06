Agência Minas Gerais | Servas fortalece sustentabilidade e inclusão social com o Programa Reciclando Dignidade

O Serviço Social Autônomo (Servas) celebra o mês do Meio Ambiente destacando os avanços do Programa Reciclando Dignidade, iniciativa que alia proteção ambiental à transformação social, promovendo a inclusão previdenciária de catadores de materiais recicláveis em Minas Gerais.

O pagamento das contribuições terá início em julho e será realizado mensalmente, conforme o plano de contribuição previdenciária de cada catador: 11% do salário-mínimo no plano simplificado ou 20% no plano normal.

O projeto é fruto da parceria entre o Servas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com o propósito de enfrentar a vulnerabilidade previdenciária desses trabalhadores, fundamentais para a preservação dos recursos naturais e a gestão adequada de resíduos.

Por meio do programa, recursos provenientes de multas ambientais são direcionados para promover a inclusão previdenciária dos catadores, o que poderá assegurar-lhes o acesso a benefícios previdenciários, além de oferecer ações educativas que fortalecem sua atuação.

Atualmente, mais de 90 associações e cooperativas participam do programa Bolsa Reciclagem, beneficiando cerca de 1.475 catadores, sendo este o público-alvo do projeto Reciclando Dignidade.

“Ao reconhecermos o papel fundamental dos catadores na cadeia da reciclagem, reforçamos o compromisso com um futuro mais sustentável e justo para todos. O Reciclando Dignidade é um exemplo concreto de como podemos unir políticas ambientais e sociais, oferecendo proteção e dignidade a quem promove a preservação ambiental”, afirma Christiana Renault, presidente do Servas.

O impacto transformador do programa é reconhecido por quem vive essa realidade. Neli de Souza Silva Medeiros, 59 anos, da Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e Região (Coopersoli Barreiro), resume.

“Meu trabalho como catadora não é só recolher material, é transformar o lixo em futuro para o planeta. E o programa Reciclando Dignidade nos dá a chance de ter um futuro digno também, garantindo que nossa dedicação ao meio ambiente seja recompensada com a segurança de uma aposentadoria, algo que antes era apenas um sonho”, diz.

Além da garantia previdenciária, o programa visa promover capacitações e ações educativas sobre educação previdenciária, saúde, segurança no trabalho, orientações sobre o acesso aos benefícios entre outros temas demandados pela categoria.

Essas iniciativas são essenciais para fortalecer a atuação dos catadores, promovendo maior autonomia, proteção social e consolidando seu protagonismo na construção de uma sociedade mais sustentável.