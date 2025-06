Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 6 de junho

Nesta sexta-feira (6/6), uma massa de ar seco deixa o tempo estável, com predomínio de Sol em praticamente todas as regiões do estado de Minas Gerais. Maior nebulosidade está prevista no Vale do Jequitinhonha, em virtude da circulação oceânica.

Há possibilidade de chuvas isoladas e rápidas a partir da tarde, em função da intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam sobre a divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras e faz calor da ordem de 34ºC no extremo norte mineiro.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).