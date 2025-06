Agência Minas Gerais | Em parceria com o Governo de Minas, CJ Selecta anuncia intenção de investimentos de R$ 180 milhões no Triângulo Mineiro

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou do anúncio de intenção de investimento de cerca de R$ 180 milhões para expansão da empresa CJ Selecta, em Araguari, nesta quinta-feira (5/6), durante um painel da segunda edição do Fórum Mineiro do Agronegócio Sustentável, realizado na cidade do Triângulo Mineiro.

O aporte, proveniente de recursos totalmente privados, será feito até 2028 e pode ampliar o número de empregos diretos dos atuais 600 para 660 no mesmo período, complementando os mais de 2 mil empregos indiretos já gerados na região.

O investimento reflete o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o desenvolvimento regional, e confirma o sucesso do trabalho ao lado do Governo de Minas.

























A CJ Selecta está presente no estado desde 2004 e, desde 2007, atua em Araguari, onde opera um parque industrial dedicado ao processamento de soja e à produção de ingredientes para os setores alimentício e de nutrição animal.

Como parte de sua estratégia de expansão e sustentabilidade, a empresa avalia a viabilidade de novos projetos, entre eles a implantação de uma planta de biogás e uma usina de biodiesel, iniciativas alinhadas ao compromisso global da companhia com soluções de baixo impacto ambiental.

Assim como no caso da CJ Selecta, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas, tem criado um ambiente mais favorável para implantação e ampliação de negócios no estado.

“Minas está cada vez mais perto de alcançar a marca de R$ 500 bilhões atraídos em investimentos privados, desde 2019. Além da chegada de grandes grupos, isso também é resultado da confiança de empresas parceiras que mantêm a confiança no estado e identificam oportunidades de crescimento”, afirma o secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Frederico Amaral e Silva.

“Nós, da Invest Minas, sabemos que a empresa é referência, por exemplo, em sustentabilidade na cadeia da soja. Ela possui um processo circular de zero resíduos, energia limpa, reúso de água, além de ser pioneira na produção de etanol de soja”, destacou o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

CJ Selecta

A CJ Selecta é uma subsidiária brasileira do grupo sul-coreano CJ Cheil Jedang, que tem mais de 70 anos, está em mais de 40 países e atua em diversos segmentos, como alimentos, biotecnologia e energia.

No Brasil, a CJ Selecta é referência na produção de concentrado proteico de soja, sendo o maior produtor do mundo, além de ser pioneira no aproveitamento de melaço de soja para a produção de etanol, fertilizantes organominerais e ter iniciativas sustentáveis e de agricultura regenerativa com grandes parceiros globais, como a Unilever.

“A CJ Selecta reafirma seu compromisso com práticas sustentáveis, com foco em soluções alinhadas aos princípios ESG e no fortalecimento da cadeia produtiva da soja em Minas. Avaliamos a possibilidade de novos investimentos que serão apresentados à nossa matriz, mas que estão em total alinhamento com o plano estratégico de negócio. Neste processo, a parceria com o Governo de Minas e com a Prefeitura de Araguari sempre foi e será essencial para a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento e à geração de oportunidades”, destacou o COO da CJ Selecta, Alessandro Reis.

Atração de investimentos

Desde 2019, Minas Gerais já atraiu R$ 487 bilhões em investimentos privados para o estado. Foram formalizados mais de mil projetos, em 326 municípios, e o resultado reforça o ambiente favorável aos negócios, impulsionando o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para os mineiros.

Atualmente, Minas caminha para alcançar 1 milhão de empregos formais criados na atual gestão. Segundo dados do Novo Caged, divulgados em maio, o estado já soma mais de 105 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em 2025. Com o bom desempenho, Minas acumula 981 mil empregos criados desde 2019.

Fórum

A quinta-feira no Fórum Mineiro do Agronegócio Sustentável também foi marcada pela abertura da safra mineira de café de 2025. “A produção de café sempre marcou a história de Minas Gerais. Se hoje vemos café plantado em todas as regiões de Minas, se deve ao trabalho que vem sendo feito aqui há muitos anos. Conseguimos produzir café em temperaturas mais altas, conseguimos produzir café de qualidade excepcional com a irrigação”, comentou o vice-governador.

Ainda no evento, Mateus Simões participou de um painel sobre o futuro do Brasil no setor do agronegócio com lideranças da área e autoridades, entre eles o economista e ex-ministro Paulo Guedes.