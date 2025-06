Agência Minas Gerais | Educação destaca investimentos e apresenta a deputados mineiros avanços no ensino público em Minas

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) apresentou, nesta quinta-feira (5/6), um balanço das principais ações da pasta durante audiência pública do Assembleia Fiscaliza, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O secretário Igor de Alvarenga destacou o aumento dos investimentos no setor, avanços na aprendizagem e iniciativas de valorização dos profissionais da rede estadual.

Entre os pontos abordados, está a nomeação de 278 novos servidores da educação, publicada também nesta quinta-feira. Com isso, já são mais de 6.700 nomeações do último concurso público, reforçando o compromisso do Governo de Minas com a valorização da categoria e a melhoria do atendimento nas escolas estaduais.

Outro destaque foi o investimento na alimentação escolar. Desde o início da atual gestão, quase R$ 2 bilhões foram aplicados para garantir refeições saudáveis e nutritivas aos estudantes. Somente em 2025, o valor destinado à merenda chegou a R$ 470 milhões.

“É muito bom chegar às escolas e ver uma alimentação saudável sendo servida. Isso é resultado do trabalho dos servidores da Educação e, especialmente, das nossas cantineiras”, afirmou Igor de Alvarenga.

Na área de infraestrutura, o programa Mãos à Obra na Escola já beneficiou mais de 2.400 unidades escolares em mais de 700 municípios, com um investimento superior a R$ 1,6 bilhão. As obras incluem reformas, ampliações e melhorias nas condições físicas das escolas.

Avanços no ensino

A SEE/MG também destacou o avanço em ações voltadas ao aprendizado dos estudantes. O Projeto de Leitura e Escrita, por exemplo, já investiu R$ 89 milhões na compra de livros e outros R$ 89 milhões na revitalização de bibliotecas, alcançando mais de 3.400 escolas. Já as salas de recursos multifuncionais foram revitalizadas em mais de 1.500 escolas, com aporte de R$ 136 milhões.

O resultado dos investimentos realizados pela pasta foi notado na Avaliação Censitária do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) 2024, que apontou um marco na educação do estado: 95% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental da rede estadual estão alfabetizados, alcançando os níveis Recomendado ou Avançado na escala de proficiência da avaliação.

O conjunto de estratégias da SEE/MG para apoiar os estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que inclui aulões, testes de redação, simulados e trilhas formativas de estudo, rendeu a Minas o estado com maior número de redações com notas entre 980 e 1.000 pontos. Ao todo, 331 alunos conseguiram o feito.

Trilhas de Futuro

Outro projeto de destaque é o Trilhas de Futuro, um dos maiores programas estaduais de formação técnica gratuita do país. Desde 2021, mais de 78 mil estudantes já se formaram, e outros 95 mil estão em formação. Ao todo, o programa já recebeu quase R$ 2 bilhões em investimentos e a 6ª edição prevê a oferta de mais 50 mil novas vagas.

Passaporte Mineiro do Conhecimento

Também foi apresentada a segunda edição do Passaporte Mineiro do Conhecimento, iniciativa em parceria com a Fundação Helena Antipoff que oferece bolsas de intercâmbio no exterior para estudantes da rede pública. Nesta edição, 1.067 estudantes de 96 escolas estão inscritos, com 300 classificados, 100 semifinalistas e 98 já contemplados com a bolsa. Na primeira edição, 150 jovens participaram da experiência internacional.