Workshop gratuito de fotografia com celular – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Foram investidos 50,9 milhões em intervenções para a melhoria da infraestrutura de drenagem e reurbanização – Marcelo Piu/Prefeitura A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio-Águas, entregou, neste sábado (22/03), a primeira fase das obras de urbanização do Bairro Maravilha, no Jardim Maravilha, na Zona Oeste da cidade. Com um investimento de R$50,9 milhões, […]