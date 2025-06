STF poderá realizar sessão virtual para julgar recurso de Zambelli 

Posted on

Por MRNews Santo André 3 x 1 Linense: Virada e Classificação para a 2ª Fase do Paulistão Série A2 O Santo André garantiu sua classificação para a segunda fase do Paulistão Série A2 após uma virada emocionante sobre o Linense, vencendo por 3 a 1 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Com […]