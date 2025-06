Sorocaba registra crescimento de 78% nas exportações em maio – Agência de Notícias

Com o resultado, Sorocaba salta de 5º lugar, em abril de 2025, para 3º lugar, em maio deste ano, consolidando-se entre as cidades do interior paulista que mais exportam

Sorocaba apresentou, mais uma vez, dados positivos na economia, com destaque nas exportações. Em maio de 2025, houve aumento de 77,91% nas exportações da cidade, em relação ao mesmo período de 2024. Foram US$ 273,7 milhões em maio de 2025, ante US$ 153,8 milhões em maio de 2024. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), divulgados nesta quinta-feira (5).

Com isso, o município salta de 5º lugar, em abril de 2025, para 3º lugar, em maio deste ano, permanecendo entre as cidades do interior paulista que mais exportam, além de ficar à frente, com este resultado, de municípios de porte semelhante ou maior no Estado, como São José dos Campos (US$ 245,9 milhões), Piracicaba (US$ 230,6 milhões), Guarulhos (US$ 198,5 milhões), Campinas (US$ 91 milhões) e Jundiaí (US$ 82,1 milhões) entre outros.

“Sorocaba ganha destaque no interior paulista devido a todo trabalho do Poder Público Municipal junto às importantes empresas instaladas aqui que exportam seus produtos, realizados pelas mãos dos trabalhadores sorocabanos. É graças a essa sinergia e dedicação de toda a população que o município se destaca nacionalmente”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

Dentre os produtos mais exportados pela cidade, em abril de 2025, estão: automóveis de passageiros e outros veículos (US$ 147 milhões); partes e acessórios dos veículos automotivos (US$ 29 milhões); além de niveladoras, raspo-transportadoras, pás mecânicas, escavadoras (US$ 11,7 milhões). No mês de maio de 2025, os principais destinos das exportações foram: Argentina (US$ 160,5 milhões), Colômbia (US$ 37 milhões) e Estados Unidos (US$ 13,4 milhões).

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede) Bruno Santana, esses resultados positivos são fruto da confiança depositada pelos empresários em Sorocaba e região. “As exportações dos produtos fabricados em Sorocaba se tornaram muito positivas. Isso faz com que muitos empresários depositem sua confiança no município, passando a migrar para a nossa região, aquecendo ainda mais os mercados local e regional, gerando novos empregos e renda”, conclui o secretário.